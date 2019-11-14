ABD'de bir köpek alnında kuyrukla doğdu

ABD'de sokakta donmak üzereyken bulunan 10 haftalık köpek, boynuzuyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

İSMİ 'NARWHAL'

Donmak üzereyken bulunan köpek, hemen bir barınağa teslim edildi. Yetkililer, bu küçük köpeği, boynuzlu balinalardan esinlenerek 'Narwhal' olarak adlandırdı.

ABD'de alnında kuyrukla doğan köpek yavrusu VİDEO



ALNINDAKİ KUYRUĞUN BİR ZARARI YOK

Barınaktaki veterinerler, Narwhal'ın alnındaki "kuyruğunun" gerçek kuyruğunun üçte biri uzunluğunda olduğunu, hayvana acı vermediği için alınmasına gerek olmadığını söyledi.

BİRÇOK KİŞİ SAHİPLENMEK İSTİYOR

Yetkilier ayrıca, küçük köpeği birçok kişinin sahiplenmek istediğini açıkladı.