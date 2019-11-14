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ABD'de bir köpek alnında kuyrukla doğdu

Missouri eyaletinde 10 haftalık köpek yavrusunun alnının tam ortasında, ikinci küçük bir kuyruk oluştuğu fark edildi.

Haber Merkezi | 14.11.2019 - 17:02..
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ABD'de sokakta donmak üzereyken bulunan 10 haftalık köpek, boynuzuyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

ABD'de bir köpek alnında kuyrukla doğdu

İSMİ 'NARWHAL'

Donmak üzereyken bulunan köpek, hemen bir barınağa teslim edildi. Yetkililer, bu küçük köpeği, boynuzlu balinalardan esinlenerek 'Narwhal' olarak adlandırdı.

ABD'de alnında kuyrukla doğan köpek yavrusu VİDEO

ALNINDAKİ KUYRUĞUN BİR ZARARI YOK

Barınaktaki veterinerler, Narwhal'ın alnındaki "kuyruğunun" gerçek kuyruğunun üçte biri uzunluğunda olduğunu, hayvana acı vermediği için alınmasına gerek olmadığını söyledi.

ABD'de bir köpek alnında kuyrukla doğdu

BİRÇOK KİŞİ SAHİPLENMEK İSTİYOR

Yetkilier ayrıca, küçük köpeği birçok kişinin sahiplenmek istediğini açıkladı.

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