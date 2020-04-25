ABD’de bir savaş gemisinde daha koronavirüs vakaları

Geçtiğimiz haftalarda ABD donanmasına ait USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde 600’e yakın personelin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından bu kez donanmaya ait USS Kidd destroyerinde 18 denizcinin korona virüs testi pozitif çıktı.

PASİFİK'TEKİ GÖREVLERİ İPTAL EDİLDİ

USS Kidd, personelde pozitif vakaların görülmesinin ardından Pasifik’teki görevi iptal edilerek, ülkeye geri dönmesi bildirildi. Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, yaptığı açıklamada 18 denizcide korona virüs tespit edildiğini aktarırken, vaka sayısının artmasını beklediklerini ifade etti. Hoffman, donanmanın geçmişte yaşanan olaylardan ders çıkardığını ifade ederken, hızlı bir şekilde USS Kidd’e uzman tıbbi ekibin sevk edildiğini duyurdu.

UÇAK GEMİSİNİN KAPTANI GÖREVDEN ALINMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde korona virüs tespit edilmesinin ardından geminin kaptanının Pentagon’a yazdığı yardım mektubunun basına sızması sonucu görevden alınmıştı.