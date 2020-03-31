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ABD'de büyük mağazalar çalışanlarını ücretsiz izine

ABD'de her gün artan koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan çok sayıda mağazası olan ünlü markalar, çalışanlarını ücretsiz izine ayıracaklarını duyurdu.

AA |
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ABD'de büyük mağazalar çalışanlarını ücretsiz izine

ABD’deki bu büyük merkezler koronavirüs salgını başladığında önce mağazalarını kapattılar. Önce işçi çıkartmayacaklarını duyurmalarına rağmen, zaman geçip, salgın durmayınca bu kez de işçilerini ücretsiz izine çıkarttıklarını açıkladılar.

YÜZBİNLERCE İŞÇİ SÖZ KONUSU

Ülkenin önde gelen mağazalar zinciri Macy’s, Kohl’s ve Gap Inc, yüzbinleri bulan çalışanlarına yönelik devam eden ücret ödemelerini bu hafta keseceklerini duyurdu.

600’DEN FAZLA MAĞAZASINI KAPATAN MARKA VAR

Macy’s, 18 Mart’tan bu yana 600’den fazla mağazasının geçici olarak kapalı olduğunu ve bu nedenle satışlarda büyük kayıp yaşadıklarını belirterek, 125 bin çalışanının çoğunu bu hafta ücretsiz izne ayıracağını bildirdi.

KOHL’S 120 BİN ÇALIŞANINDAN 85 BİNİNE ÜCRETSİZ İZİN VERDİ

Wisconsin merkezli perakende satış mağazası olan Kohl’s da 120 bin çalışanından 85 binine ücretsiz izin vereceğini açıklayarak, mağazalarının faaliyetlerini asgari düzeye indireceğini bildirdi.

GAP 129 BİN İŞÇİSİNİN, 80 BİNİNİ ÜCRETSİZ İZİNE ÇIKARTIYOR

Giyim mağazası Gap'in sözcüsü Sandy Goldberg, mağazalarında çalışan 129 bin işçinin 80 binini bu hafta ücretsiz izne çıkacağını kaydetti.

İŞÇİLERİN SAĞLIK SİGORTALARI ÖDENECEK

Ücretsiz izne ayrılan çalışanların sağlık sigortalarının devam edeceği ifade edildi.

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