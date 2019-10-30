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ABD'de Cadılar Bayramı partisine silahlı saldırı: 3 ölü

ABD’de, Cadılar Bayramı partisinde gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

DHA | 30.10.2019 - 15:04..
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ABD'nin Kalifornia eyaleti Long Beach şehrinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

5 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Silahlı saldırı, Kaliforniya eyaletine bağlı Long Beach şehrinde bir Cadılar Bayramı partisinde gerçekleşti. Hayatını kaybeden 3 kişinin erkek olduğu ve 9 yaralının tedavileri için hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olay nedeninin araştırıldığını belirten yetkililer, hastaneye kaldırılan 9 kişiden 5’inin durumlarının kritik olduğunu duyurdu.

ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü -1

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ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü -3

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