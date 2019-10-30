ABD'de Cadılar Bayramı partisine silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'nin Kalifornia eyaleti Long Beach şehrinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

5 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Silahlı saldırı, Kaliforniya eyaletine bağlı Long Beach şehrinde bir Cadılar Bayramı partisinde gerçekleşti. Hayatını kaybeden 3 kişinin erkek olduğu ve 9 yaralının tedavileri için hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olay nedeninin araştırıldığını belirten yetkililer, hastaneye kaldırılan 9 kişiden 5’inin durumlarının kritik olduğunu duyurdu.









