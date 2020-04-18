ABD'de cenaze törenine katılan 6 kişi koronadan öldü

ABD'de koronavirüs bilançosu gittikçe ağırlaşıyor.
Can kaybı ve vaka sayısı her geçen gün artıyor.
CENAZEYE KATILAN 6 KİŞİ KORONADAN ÖLDÜ
Güney Carolina eyaletinde cenaze törenlerine toplu katılımın yasak olmadığı dönemde düzenlenen bir cenazeye katılan 6 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.
Ölenlerin isimleri açıklanmazken yetkililer, cenazelerin 60 yaş ve üstü Afrikalı- Amerikalı olduğunu belirtti.
VİRÜSTEN EN ÇOK AFRİKALI VE AMERİKALI KESİM ETKİLENİYOR
Cenazeye katılan herkesin kendisini karantinaya aldığını ancak kimlerin iyileştiğinin henüz belli olmadığını belirten yetkililer, Afrikalı ve Amerikalı kesimin ABD’de virüsten en çok etkilenen grubu oluşturduğunu belirtti.
Geçen hafta yayınlanan verilerde Afrikalı ve Amerikalıların koronavirüs bağlantılı ölümlerinin yaklaşık yüzde 42’sini oluşturduğu belirlendi.