1 Çorum'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 3 ölü Kaza nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü yaralandı. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 Ali Koç, Visca transferinde bizzat devreye girdi Son yıllarda her transfer döneminde Visca'yı almak isteyen ancak Başakşehir'i ikna edemeyen F.Bahçe, bir kez daha Bosnalı futbolcunun peşine düştü. Bu kez transferle bizzat Ali Koç ilgilenecek.

3 Greyder 18 Nisan Greyder 18 Nisan

4 Japonya'da 6.7 büyüklüğünde deprem Bonin Adaları'nda meydana gelen depremde can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

5 Biz Bize Yeteriz İşte Rol Model Anadolu'nun İş İnsanı

6 ABD'de cenaze törenine katılan 6 kişi koronadan öldü Korona bilonçosunun ağırlaştığı ülkede bir cenaze törenine katılan 6 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken, ölenlerin 60 yaş üstü Afrikalı ve Amerikalı olduğu belirlendi.