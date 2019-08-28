ABD'de çıplak cinayet zanlısı polise zor anlar yaşattı

ABD'de sıradışı bir olay yaşandı.
POLİS TARAFINDAN ARANIYORDU
Vingina'nın Pittsylvania County ilçesinde yaşayan cinayet zanlısı Matthew Bernard, polis tarafından aranıyordu.
ÇIPLAK POLİSLERDEN KAÇTI
Zanlının izine ulaşan polis, Bernard'ı yakalamak üzere evine geldi. Ancak hapse girmek istemeyen zanlı, polislerden kaçtı.
Çıplak cinayet zanlısı polise zor anlar yaşattı VİDEO
POLİSE VE ÇEVREDEKİLERE ZOR ANLAR YAŞATTI
Çırılçıplak kaçan zanlı polise ve çevredekilere zor anlar yaşattı. Kısa sürede yakalanan adam, sorugusunun ardından mahkemeye çıkarıldı.