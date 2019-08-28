taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7992
Euro
6.4478
Altın
1543.99
Borsa
95936.26
Gram Altın
287.715

ABD'de çıplak cinayet zanlısı polise zor anlar yaşattı

Virginia'da bir cinayet zanlısı, kendisini yakalamak isteyen polisi çırılçıplak kovaladı.

Haber Merkezi | 28.08.2019 - 13:47..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

ABD'de sıradışı bir olay yaşandı.

POLİS TARAFINDAN ARANIYORDU

Vingina'nın Pittsylvania County ilçesinde yaşayan cinayet zanlısı Matthew Bernard, polis tarafından aranıyordu.

ABD'de çıplak cinayet zanlısı polise zor anlar yaşattı

ÇIPLAK POLİSLERDEN KAÇTI

Zanlının izine ulaşan polis, Bernard'ı yakalamak üzere evine geldi. Ancak hapse girmek istemeyen zanlı, polislerden kaçtı.

Çıplak cinayet zanlısı polise zor anlar yaşattı VİDEO

POLİSE VE ÇEVREDEKİLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Çırılçıplak kaçan zanlı polise ve çevredekilere zor anlar yaşattı. Kısa sürede yakalanan adam, sorugusunun ardından mahkemeye çıkarıldı.

ABD'de çıplak cinayet zanlısı polise zor anlar yaşattı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alışveriş yapmak için hastaları bekleten memur

Alışveriş yapmak için hastaları bekleten memur

511
Macron: Batı hegemonyasının sonu geldi

Macron: Batı hegemonyasının sonu geldi

126
Sultangazi'de makas atan otomobil kazaya neden oldu

Sultangazi'de makas atan otomobil kazaya neden oldu

255
Erdoğan ile Putin arasında helikopter pazarlığı

Erdoğan ile Putin arasında helikopter pazarlığı

176
Beşiktaş Fernandes'le anlaştı

Beşiktaş Fernandes'le anlaştı

85
Seda Türkmen ve Bora Akkaş boşanıyor

Seda Türkmen ve Bora Akkaş boşanıyor

39
THK: Geçmişten gelen 1.4 milyar TL borcumuz var

THK: Geçmişten gelen 1.4 milyar TL borcumuz var

286
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir