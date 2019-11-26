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ABD'de çocuğu ölünce sütünü biriktirip bağışladı

Kromozom bozukluğu nedeniyle oğlu sadece 3 saat yaşayan bir anne, 63 gün boyunca biriktirdiği sütünü bağışladı.

Haber Merkezi | 26.11.2019 - 13:09..
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ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Sierra Strangfeld, hamileliğinin 20'nci haftasında bebeğinde "trizomi 18" sendromu olduğunu öğrendi.

Ancak Strangfeld ve eşi doğduktan sonra çok yaşamayacağını öğrendikleri bebeklerini aldırmamaya karar verdi.

"BEBEĞİ ALDIRMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİK"

Doğuma 2 ay kala, bebeğin ölme riskinin belirmesi üzerine Starngeld sezaryene alındı. Samuel adı verilen bebek 650 gram olarak doğdu ve 3 saat sonra öldü. 18 aylık bir kızı bulunan Strangfeld, "Bebeği aldırmayı hiç düşünmedik. Bize bahşedilen bu değerli hediyeyi, tüm bebekler gibi en iyi şekilde karşılamak istedik" dedi.

ABD'de çocuğu ölünce sütünü biriktirip bağışladı

14 KİLO SÜT BİRİKTİRDİ

Strangeld, Samuel'in ölümünden sonra 14 kilo süt biriktirerek, "NICU" adlı anne sütü bankasına bağışladı.

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