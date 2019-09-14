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ABD'de çocuk istismarcısı rahibe 30 yıl hapis

New Mexico eyaletinde bir rahip, kilise korosundaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunma suçundan, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi | 14.09.2019 - 17:53..
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Amerika Birleşik Devletleri'nde Katolik Kilisesi'ndeki çocuklara dönük cinsel taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi.

Amerikan Hava Kuvvetlerinde rahiplik yapan ve albay rütbesi bulunan Arthur Perrault adlı rahip geçtiğimiz nisanda 6 ağır cinsel taciz iddiasında suçlu bulunmuştu.

KİLİSE 3 MİLYAR DOLAR TAZMİNAT ÖDEDİ

ABD'de 1992'den beri çocuklara dönük cinsel taciz skandallarının merkezinde bulunan Katolik Kilisesi'nin bu tarihten beri yaşanan birçok olayı ört bas ettiği ortaya çıkmıştı. Açılan davalardan dolayı kilise mağdurlara şu ana kadar 3 milyar dolar tazminat ödedi. ABD'de federal yasalar bu tür suçlarda mahkumun hapis cezasının en az yüzde 85'ini çekmesini zorunlu kılıyor. Bu da Perrault'nun ömrünün sonuna kadar hapiste kalacağı anlamına geliyor. Eski rahip, işlediği suçların kamuoyuna duyurulmasının ardından 1992'de Fas'a kaçmıştı. 2017'de tutuklanan Perrault, Fas'tan ABD'ye sınır dışı edilmişti.

ABD'de çocuk istismarcısı rahibe 30 yıl hapis

1991 VE 1992 YILLARINDA YAŞANDI

Olaylar 1991 ve 1992 yıllarında Alberquerque'teki Kirtland Askeri Havaüssü'nde yaşanmıştı. O dönem dokuz yaşında olan mağdur çocuğa Perrault'un cinsel tacizde bulunmadan önce hediyeler aldığı ve gezilere götürdüğü ortaya çıktı.

ABD'de çocuk istismarcısı rahibe 30 yıl hapis

RAHİP HAKKINDA PEDOFİLİ SUÇLAMALARI

Şimdilik sadece bir çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulunan eski din adamı hakkında başka çocukların da mağdur olduğu pedofili suçlamaları da bulunuyor. Dava sırasında mağdur oldukları düşünülen yedi tanık 60'lı, 70'li ve 80'li yıllarda New Mexico ve Rhode Island'da rahibin kendilerine kötü davrandığı yönünde ifade verdi.

ABD'de çocuk istismarcısı rahibe 30 yıl hapis

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