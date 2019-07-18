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ABD'de çocuklar YouTuber, Çinliler astronot olmak istiyor

Amerikalı ve İngiliz çocuklar büyüyünce YouTube'da ünlü olmayı, Çinliler ise uzaya gitmeyi istiyor.

AA | 18.07.2019 - 02:16..
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Apollo 11 misyonunun 50. yıl dönümü dolayısıyla bir oyuncak firması için Harris Poll şirketi tarafından ABD, İngiltere ve Çin'de yapılan bir anket, 8 ila 12 yaşlarındaki çocukların gelecekteki meslek hayallerini ortaya koydu.

ABD'de çocuklar YouTuber, Çinliler astronot olmak istiyor

ÇİNLİ ÇOCUKLARIN HAYALİ ASTRONOT OLMAK

Business Insider'ın haberine göre, ankete 3 bin çocuğun katıldığı, ABD ve İngiltere'de yaşayan çocukların büyüyünce en çok video paylaşımcısı veya YouTuber olmayı, Çinli çocukların yüzde 56'sının ise astronotluk yapmak istediği görüldü.

ABD'de çocuklar YouTuber, Çinliler astronot olmak istiyor

ÇOCUKLARA SUNULAN SEÇENEKLER

Çocuklara hayallerindeki meslek olarak astronotluğun yanı sıra müzisyen, profesyonel sporcu, öğretmen ve video paylaşımcısı ya da YouTuber seçeneklerinin sunulduğu belirtildi.

ABD'nin Apollo 11 uzay aracı, 1969'da Ay'a ulaşmış, Neil Armstrong, Ay'a ayak basan ilk insan olmuştu.

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