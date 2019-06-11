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ABD'de çocuklara cinsel tacize kimyasal hadım

ABD, küçük çocukların korunması için, çocuk istismarcılarının kimyasal hadım edilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

AA | 11.06.2019 - 08:56..
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Alabama Valisi Kay Ivey, 13 yaşından küçük çocuklara cinsel taciz suçlamasıyla mahkum edilen kişilerin tahliye edilmeden 1 ay önce kimyasal hadım edilmesini öngören yasa tasarısını imzaladı.

Söz konusu kanun, artık tedavinin gerekli olmadığını öngören ikinci bir mahkeme kararına kadar cinsel tacizle suçlanan kişilerin kimyasal hadım ilaçları almaya devam etmesini öngörüyor.

MASRAFLARI DA MAHKUMDAN TAHSİL EDİLECEK

Kanuna göre, kimyasal hadım masraflarını da mahkum edilen kişi ödemek zorunda. 

Vali Ivey, kanunla ilgili "Bu yasa tasarısı, Alabama'daki çocukların korunmasına yönelik bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de çocuklara cinsel tacize kimyasal hadım

(Fotoğraf: Alabama Valisi Kay Ivey)

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