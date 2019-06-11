ABD'de çocuklara cinsel tacize kimyasal hadım

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Muğla'da tarihi Aya Nikola Kilisesi restore edilecek

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İki kovanla hobi olarak başladı, 14 kişiye işveren oldu

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1 Amerika'nın kararından sonra Su-57 yeniden gündemde Pentagon'un Türk pilotlarına F-35 eğitimlerini durdurmasıyla birlikte Rus uçakları yeniden akıllara geldi.

2 Kara Kuvvetleri'nde 52 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı FETÖ ile irtibatları tespit edilen 50 astsubay ve 2 mahrem imam olmak üzere toplam 52 şüpheliye gözaltı kararı verildi.

3 Hamile Tülin Şahin'e teklif yağıyor Portekizli Pedro de Noronha ile evlenen manken Tülin Şahin anne oluyor.

4 Google, haber içeriklerinden 4,7 milyar dolar kazandı Google, haber kuruluşlarının ürettiği içeriklerden geçtiğimiz yıl 4,7 milyar dolar gelir elde etti.

5 Bedelli futbolcular askere gitti Askerlik görevini bedelli olarak yapacak futbolculardan Alper Potuk, Tolgay Arslan, Harun Tekin, Serdar Aziz ve Mustafa Pektemek birliklerine katıldı.

6 Polislere sinirlenen sürücü drift yaparak tepki gösterdi Kahramanmaraş’ta kural ihlali nedeniyle otomobili bağlanan sürücü, aracını çıkardığı günün akşamı tekrarlayan yeni trafik cezası yüzünden trafiği birbirine kattı.