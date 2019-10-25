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ABD'de Demoktratların seçimini Joe Biden önde götürüyor

ABD'de 2020 Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde, Demokrat Parti içerisindeki başkanlık aday adayları yarışında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden önde.

AA | 25.10.2019 - 02:30..
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ABD'de Demoktratların seçimini Joe Biden önde götürüyor

ABD'de 2020 seçimlerinde, Demokrat Parti içerisinde başkanlık aday adayları arasındaki devam ediyor.

Ülkedeki son anketlere göre, Barack Obama döneminin Başkan Yardımcısı Biden ortalama yüzde 27,2 oy oranı ile yarışı önde götürüyor. .

BİDEN'I, WARREN TAKİP EDİYOR

Öte yandan Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ise son aylarda Biden ile arasındaki farkı hızla kapatıyor. Warren şu anda yüzde 21,8 ile yarışın ikinci sırasında yer alırken, son günlerde geçirdiği kalp krizi ve sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Bernie Sanders'ın ivme kaybettiği görülüyor. Yarışın başlarında Warren ile ikincilik konusunda yakın oranlara sahip olan Sanders şu an yüzde 17,3 ile üçüncü sırada yer alıyor.

ABD'de Demoktratların seçimini Joe Biden önde götürüyor

BİR İSİM YARIŞTAN ÇEKİLDİĞİNİ DUYURDU

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Tim Ryan bugün yaptığı açıklamada başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu. Nisanda aday adaylığını duyuran ve kampanya döneminde istediğini alamayan Ryan, tekrar Temsilciler Meclisi için aday olacağını ifade etti. Ryan'ın yarıştan çekilmesi ile 2020 için aday adayı olan Demokratların sayısı 18'e düştü.

ABD'de Demoktratların seçimini Joe Biden önde götürüyor

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