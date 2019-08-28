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ABD'de diz ağrısıyla gitti Peyronie hastalığı çıktı

Diz ağrısı şikayetiyle doktora giden şahıs, penisinin kemikleştiğini öğrendi.

Haber Merkezi | 28.08.2019 - 16:55..
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Peyronie hastalığında çok ender görülen bu vaka Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde kayıtlara geçti.

SOL DİZİNDE BAŞLAYAN AĞRI GEÇMEDİ

Doktorlar 63 yaşındaki adamın tüm penisinde kalsifikasyon tespit etti. Urology Case Report adlı bilimsel derginin son sayısında yer alan bir araştırmaya göre söz konusu vaka, Peyronie hastalığından kaynaklanıyor. Kaldırımda yürürken kalçası üstüne düşen New Yorklu adam, çevredekilerin yardımıyla ayağa kalkıp yoluna devam etse de düşmenin ardından sol dizinde başlayan ağrının uzun süre geçmediğini farketti.

PENİSİNİN TÜMÜNÜN KEMİKLEŞTİĞİ GÖRÜLDÜ

Ağrılarının devam etmesi üzerine New York Lincoln hastanesine başvuran hastanın pelvik radyografisi çekildi. Çıkan sonuç doktorları da şaşırttı. Hastanın penisinin tümünün kemikleştiği görüldü.  Ancak makaleye konu olan New Yorklu hastanın, tanıya rağmen tedavisini sürdürmediği ve hastaneden ayrıldığı kaydedildi.

ABD'de diz ağrısıyla gitti Peyronie hastalığı çıktı

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