ABD'de dizisi iptal edilince açlık grevine başladı

Brit Marling ve Jason Isaacs’in başrolünde yer aldığı The OA, iki sezonun ardından Netflix’ten yeni sezon onayı alamamıştı.

Bu ayın başlarında gelen iptal kararının ardından dizinin hayranları harekete geçti.

O hayranlardan biri olan 35 yaşındaki Emperial Young ise protestosunu bir adım daha ileri götürerek 16 Ağustos'ta Netflix binasının önünde açlık grevine başladı. Young, dizinin yeni sezonu için onay verilene kadar açlık grevine devam edeceğini söyledi.

​"TELEVİZYON BİR BAŞA ÇIKMA MEKANİZMASI"

Bir süredir işsiz olduğunu söyleyen Young, televizyonun kendisi ve kendisi gibi iş bulamayanlar için 'başa çıkma mekanizması' görevi gördüğünü ifade etti. "Bir televizyon şovunun iptalini açlık greviyle protesto etmek saçma ve aşırı bir tepki. Bunu onaylıyorum, ancak OA protestosu çok sayıda farklı faktörün bir sonucudur" diye konuşan Young, dizinin insanların travmalarını atlatmalarına yardımcı olduğunu, onları görünmez oldukları hissinden kurtardığını söyledi.