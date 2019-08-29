taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8387
Euro
6.4601
Altın
1542.68
Borsa
97179.37
Gram Altın
290.081

ABD'de dizisi iptal edilince açlık grevine başladı

The OA dizisinin hayranı, yapımın yeni sezonunun iptal edilmesini protesto etmek için Netflix’in Hollywood’daki genel merkezinin önünde açlık grevi yaptı.

Haber Merkezi | 29.08.2019 - 15:25..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Brit Marling ve Jason Isaacs’in başrolünde yer aldığı The OA, iki sezonun ardından Netflix’ten yeni sezon onayı alamamıştı.

Bu ayın başlarında gelen iptal kararının ardından dizinin hayranları harekete geçti.

O hayranlardan biri olan 35 yaşındaki Emperial Young ise protestosunu bir adım daha ileri götürerek 16 Ağustos'ta Netflix binasının önünde açlık grevine başladı. Young, dizinin yeni sezonu için onay verilene kadar açlık grevine devam edeceğini söyledi.

​"TELEVİZYON BİR BAŞA ÇIKMA MEKANİZMASI"

Bir süredir işsiz olduğunu söyleyen Young, televizyonun kendisi ve kendisi gibi iş bulamayanlar için 'başa çıkma mekanizması' görevi gördüğünü ifade etti. "Bir televizyon şovunun iptalini açlık greviyle protesto etmek saçma ve aşırı bir tepki. Bunu onaylıyorum, ancak OA protestosu çok sayıda farklı faktörün bir sonucudur" diye konuşan Young, dizinin insanların travmalarını atlatmalarına yardımcı olduğunu, onları görünmez oldukları hissinden kurtardığını söyledi.

ABD'de dizisi iptal edilince açlık grevine başladı

ABD'de dizisi iptal edilince açlık grevine başladı

ABD'de dizisi iptal edilince açlık grevine başladı

 

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, THK tartışmasını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, THK tartışmasını değerlendirdi

499
Zam sonrası memurların 2020-2021 maaşları

Zam sonrası memurların 2020-2021 maaşları

276
Adil Rami: Pamela'yı dövmedim

Adil Rami: Pamela'yı dövmedim

52
38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı

38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı

40
Erdoğan'dan Rusya ziyareti sonrası açıklamalar

Erdoğan'dan Rusya ziyareti sonrası açıklamalar

207
Bolton: Çin'in yeni ürettiği savaş uçağının tasarımı çalıntı

Bolton: Çin'in yeni ürettiği savaş uçağının tasarımı çalıntı

110
Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır programı belli oldu

Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır programı belli oldu

993
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir