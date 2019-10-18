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ABD'de elektronik sigaradan 31 kişi öldü

Elektronik sigara kullanımından, gizemli akciğer hastalığına yakalanan 31 kişi hayatını kaybetti.

AA | 18.10.2019 - 08:42..
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden yapılan açıklamada, "EVALI" ismi verilen gizemli akciğer hastalığından şu ana kadar 31 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

1300 VAKA VAR

Açıklamada, 8 Ekim itibarıyla gizemli akciğer hastalığında vaka sayısının 1300'e yaklaştığı belirtildi. Hastalıkla ilgili araştırmaların devam ettiğini ifade eden yetkililer, bu hastalığın birden fazla nedeni olabileceğini belirtti.

ELEKTRONİK SİGARA CİHAZI YA DA İÇERİSİNDEKİ MADDE

Söz konusu hastalıkta ilk vakalar nisanda ortaya çıkmıştı. Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa, elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine konulan maddelerin mi sebep olduğu ise henüz bilinmiyor.

ABD'de elektronik sigaradan 31 kişi öldü

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