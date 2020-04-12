ABD'de 'evde kal' çağrısı ile hava kirliliği azaldı

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Yasağı delen alkollü sürücüye 10 bin lira ceza

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye 10 bin 150 lira para cezası verilirken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.