ABD'de 'evde kal' çağrısı ile hava kirliliği azaldı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin internet sitesinde yayınlanan Goddard Uzay Uçuş Merkezi uydu verilerine göre, ABD’nin kuzeydoğu kesimindeki metropol şehirlerde nitrojen dioksit hava kirliliği seviyesinin, martta son 4 yılın ortalamasına kıyasla yüzde 30 düştüğü kaydedildi.
İNSAN AKTİVİTESİNDE DÜŞÜŞÜN GÖSTERGESİ
NASA’dan yetkililer, nitrojen dioksitin ulaşım ve elektrik üretimi için tüketilen fosil yakıtından kaynaklandığını belirterek, hava kirliliğindeki düşüşün salgın nedeniyle insan aktivitesindeki değişikliğin göstergesi olduğuna dikkat çekti.
BÜYÜK KENTLERDE HAVA KİRLİLİĞİ DÜŞTÜ
Boston, New York ve Başkent Washington DC hattında görülen hava kirliliğindeki düşüşün geçici olduğuna da dikkat çeken yetkililer, evde kalma talimatının kaldırılması halinde verilerin tekrar eski seviyesine çıkabileceğini belirtti.