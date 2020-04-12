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ABD'de 'evde kal' çağrısı ile hava kirliliği azaldı

ABD'de yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında, halkın büyük bölümünün 'evde kal' çağrısına uyması sayesinde, büyük şehirlerde hava kirliliğinin yüzde 30 azaldığı belirtildi.

AA |
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ABD'de 'evde kal' çağrısı ile hava kirliliği azaldı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin internet sitesinde yayınlanan Goddard Uzay Uçuş Merkezi uydu verilerine göre, ABD’nin kuzeydoğu kesimindeki metropol şehirlerde nitrojen dioksit hava kirliliği seviyesinin, martta son 4 yılın ortalamasına kıyasla yüzde 30 düştüğü kaydedildi.

ABD'de 'evde kal' çağrısı ile hava kirliliği azaldı

İNSAN AKTİVİTESİNDE DÜŞÜŞÜN GÖSTERGESİ

NASA’dan yetkililer, nitrojen dioksitin ulaşım ve elektrik üretimi için tüketilen fosil yakıtından kaynaklandığını belirterek, hava kirliliğindeki düşüşün salgın nedeniyle insan aktivitesindeki değişikliğin göstergesi olduğuna dikkat çekti.

ABD'de 'evde kal' çağrısı ile hava kirliliği azaldı

BÜYÜK KENTLERDE HAVA KİRLİLİĞİ DÜŞTÜ

Boston, New York ve Başkent Washington DC hattında görülen hava kirliliğindeki düşüşün geçici olduğuna da dikkat çeken yetkililer, evde kalma talimatının kaldırılması halinde verilerin tekrar eski seviyesine çıkabileceğini belirtti.

ABD'de 'evde kal' çağrısı ile hava kirliliği azaldı

ABD'de 'evde kal' çağrısı ile hava kirliliği azaldı

ABD'de 'evde kal' çağrısı ile hava kirliliği azaldı

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