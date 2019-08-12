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ABD’de evde yangın: 5 çocuk hayatını kaybetti

Pennsylvania eyaletinde bir evde çıkan yangında 5 çocuk hayatını kaybetti.

İHA | 12.08.2019 - 03:35..
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Erie şehrinde bulunan bir evde gece saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangına hızlıca müdahale eden itfaiye erleri yangını kısa süre içinde kontrol altına aldı.

ABD’de evde yangın: 5 çocuk hayatını kaybetti

5 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer yangın sırasında evde yaşayan 1 kadının ve 12 ile 17 yaşındaki 2 çocuğun pencereden atlayarak kurtulduğunu belirtti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken yetkililer yangında 5 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD’de evde yangın: 5 çocuk hayatını kaybetti

"KORKUNÇ BİR TRAJEDİ"

Erie İtfaiyesi Şefi Guy Santone, kurbanların yaşlarının 8 ay ile 7 yıl arasında değiştiğini söyledi. Erie Polis Şefi Dan Spizarny yaptığı açıklamada, evde daha fazla ceset olup olmadığıyla ilgili tahkikatın devam ettiğinin de altını çizdi.

ABD’de evde yangın: 5 çocuk hayatını kaybetti

İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, “Bu korkunç trajediden etkilenen herkese en derin baş sağlığı dileklerimizi sunuyoruz ve hayatta kalanları düşüncelerimizde ve dualarımızda tutuyoruz" denildi.

ABD’de evde yangın: 5 çocuk hayatını kaybetti

ABD’de evde yangın: 5 çocuk hayatını kaybetti

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