ABD'de federal hükümetin kapanması ne anlama geliyor

Washington yönetiminin Suriye'den çekilme açıklamasını yapması, ülkede fikir çatışmalarının önünü açarken, siyasal kriz noktasına varılan bu tartışmalara bir yenisi daha eklendi.

ABD Kongresi'ndeki Demokratlar ile Başkan Donald Trump arasında yaşanan 'Meksika duvarı ödeneği' tartışmaları, ülkede federal hizmetlerin durmasına neden oldu.

MESKİKA DUVARI HÜKÜMETİ KISMEN KAPATTI

Donald Trump, Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar için Kongre'den 5 milyar dolarlık ek ödenek istedi ancak Kongre!deki Demokratlar, 1.3 milyar dolar seviyesinde bulunan ödeneğin artırılmasına karşı çıkıyor.

Kongre'den onay ek harcama bütçesine onay çıkmazsa, Hükümet kapanacak. Trump da paylaştığı Twitter mesajında kararın sorumluluğunun Demokratların üzerinde olduğunu ifade ederek "Demokratlar sınır güvenliği lehine oy kullanmazsa bugün Hükümet kapanıyor!" dedi.

Hükümeti'n kapanmasının sembollerinden olan bayrakların yarıya indirilmesi, Beyaz Saray dahil her yerde yürürlüğe sokuldu.

MEMURLAR ÜCRETSİZ ÇALIŞACAKLAR

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalamayacağı restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, Demokratların geri adım atmaması sonrasında Federal Hükümet'in kısmen kapanmasıyla sonuçlandı.

Gelinen bu nokta, ABD için kısmi bir felaket. Kongre ve Beyaz Saray yeni bir bütçe üzerinde anlaşamadığı için ödeneksiz kalan federal kamu kuruluşları, faaliyetlerini 22 Aralık Cumartesi yerel saatle 00.01 itibarıyla durdurmak zorunda kaldı. Bunun özetle açıklaması da şu şekilde:

2 MİLYON 100 BİN MEMUR MAAŞ ALAMAYACAK

Kongre ve Beyaz Saray yeni bir bütçe üzerinde anlaşamadığı için ödeneksiz kalan federal kamu kuruluşlarında çalışan memurlar, bu süreçte ya maaş almadan çalışacak ya da zorunlu olarak izinli sayılacaklar.

Faaliyetlerini 22 Aralık Cumartesi yerel saatle 00.01 itibarıyla durduran 2 milyon 100 bin memurdan 800 bini eve yollanacak, maaş ödenmeyecek. Çalışmak zorunda kalanlar ise maaş almadan çalışmaya devam edecek.

Yeni bir bütçe yürürlüğe girene kadar kapalı kalacak federal kurumlar için çalışan milyonlarca Amerikalı, bu süreçte ücret almadan çalışacak ya da zorunlu izne çıkarılacak.

BAZI BAKANLIKLAR ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Sağlık, Çalışma ve Eğitim Bakanlıkları, 1 Ekim'de başlayan yeni mali yıl boyunca finansman sağlayacak 854 milyar dolarlık bütçe, eylül ayında yasalaştığı için kapanmadan etkilenmeyecek.

Dışişleri Bakanlığı ise yarı kapalı olarak hizmet vermeye devam edecek. Hazine Bakanlığı da çalıştırdığı personelin, neredeyse yüzde 90'ına istirahat vererek evine gönderecek.

ÜÇÜNCÜ KEZ KAPANDI

Demokratlar tarafından desteklenmeyince kısmen kapanan Federal Hükümet, aynı duruma bu yılın başında iki kere daha düşmüştü. Federal kurumlar, benzer anlaşmazlıklardan ötürü yaşanan bütçe krizi nedeniyle, Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yıl dönümü olan 20 Ocak'tan 23 Ocak’a kadar kapalı kalmıştı. Aynı durum, 9 Şubat’ta yeniden yaşanmasına karşın sadece birkaç saat sürmüştü. Ülkede Federal Hükümeti, sonuncusu da dahil olmak üzere toplamda 21 kez kısmen ve geçici olarak kapanmak zorunda kaldı.

HÜKÜMET KAPANMASININ TRUMP'A ETKİSİ

Bu süreçte en çok merak edilen şey, Trump'ın bu durumdan ne kadar etkilenip etkilenmeyeceği, hatta geleceğinin ne yönde şekilleneceği konusu.

Trump'ı sevmeyenler bu konuda üzülebilir, ancak bu mesele ABD Başkanı'nın geleceğini çok da etkileyecek durumda değil. Zira Meksika duvarı konusunda oldukça sağlam adımlar atan Trump, arkasındaki güç ile birlikte bu karardan vazgeçmeyecek. Süreçte Pentagon'dan istifaların gelmesi bile beklenirken, ABD Başkanı'nın geleceğinin olumsuz yönde ekilenme ihtimali neredeyse yok. Öyle ki Suriye konusunda atılan adımlar dahi bu karardan etkilenmeyecek.

Yani Trump, bu sınavı da başarıyla verecek gibi görünüyor...

ABD'DE HÜKÜMETİN KEPENKLERİ İNDİRMESİ

ABD'de Federal Hükümet'in kapanması ABD vatandaşları için tamamen bir kabus. Özellikle hizmet alamayan vatandaşların hayat standartları büyük oranda sekteye uğrarken, diğer tarafta ise iş yapamayan hükümetin eli kolu bağlanıyor.

Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp, 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.