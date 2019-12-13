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ABD'de fırtına penis balıklarını etkiledi

Kaliforniya eyaletinde kıyıya vuran binlerce pembe renkli penis balığı, Drakes Plajı’nı kapladı.

Haber Merkezi | 13.12.2019 - 15:41..
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ABD'de görülen aslında solucan olan bu deniz canlıları sahip oldukları şekil nedeniyle ‘penis balığı’ olarak anılıyor.

Sıradışı balığın diğer bir adı ise hancı kurdu. Penis balıkları kendilerini suyun derinliklerindeki kumların içine gömüyor.

FIRTINA YERLERİNDEN ETTİ

Fakat Drake Plajı’nda yaşanan son fırtına onları yerinden etti. Binlerce penis balığı böylece kıyıya vurdu. Biyolog Ivan Parr bu deniz canlılarıyla ilgili, “Bazılarının 25 yıla kadar yaşadığını söyleyen Ivan Parr, penis balıklarının varoluş tarihinin incelenen fosillerden 300 milyon yıl öncesine dayandığını ifade ediyor. Üstelik penis balıkları Uzak Doğu'da örneğin Güney Kore’de lezzetli bir yiyecek olarak görülüyor." dedi.

ABD'de fırtına penis balıklarını etkiledi

ABD'de fırtına penis balıklarını etkiledi

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