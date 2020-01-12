taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8769
Euro
6.5375
Altın
1560.35
Borsa
118663.7
Gram Altın
294.865
Bitcoin
47367.13

ABD'de fırtınalar 8 can aldı

ABD'nin güney eyaletlerinde etkili olan olumsuz hava şartlarından dolayı 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AA | 12.01.2020 - 03:26..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Louisiana eyaleti Bossier Parish Emniyet Müdürlüğü, yaşlı bir çiftin şiddetli rüzgardan dolayı yıkılan evlerinin altında kalarak öldüğünü açıkladı.

Aynı eyalette yine şiddetli rüzgardan dolayı evinin üstüne düşen ağacın altında kalan bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

ABD'de fırtınalar 8 can aldı

4 EYALETTE FIRTINA, ÖLÜMCÜL HAL ALDI

Arkansas, Oklahoma ve Teksas'ın da yer aldığı güney eyaletlerinde cuma gününden beri etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmurlarla bağlantılı olarak Teksas'ta 2, Alabama'da 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Şiddetli hava şartları binalarda ciddi zararlara da neden olurken, yıkılan elektrik direklerinden dolayı 100 bin kişinin elektriğinin kesildiği belirtildi.

Öte yandan hafta sonunda soğuk havanın etkisi altına giren ülkenin kuzey kesimindeki Illinois ve Indiana eyaletlerinde de kar ve buzlanmanın hayatı olumsuz etkilediği bildirildi.

Chicago'daki O’Hare ve Midway havalimanlarında cumartesi bin seferin iptal edildiği kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Trump, İran'daki rejim karşıtlarına Farsça mesaj gönderdi
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşürülen Ukrayna uçağı için düzenlenen anma programını protestoya dönüştüren göstericilere destek verdi.
Vladimir Putin: Libya sorunu, global bir sorundur
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya'daki sorunun bölgesel değil, global bir sorun olduğuna dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sorunu çözmeye çalıştıklarına vurgu yaptı.
Hafter Libya'da ateşkesi kabul etti
Darbeci lider Hafter, libya'da ateşkes çağrısını kabul etti.
Trump: Nobel Barış Ödülü bana verilmeliydi
ABD Başkanı Donald Trump, 2019 Nobel Barış Ödülü'nü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin değil kendisinin hak ettiğini savundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hafter Libya'da ateşkesi kabul etti

Hafter Libya'da ateşkesi kabul etti

273
Filenin Sultanları Avrupa'da finale çıktı

Filenin Sultanları Avrupa'da finale çıktı

27
Beşyol Metrobüs durağı, engelliler için yenileniyor

Beşyol Metrobüs durağı, engelliler için yenileniyor

14
Vladimir Putin: Libya sorunu, global bir sorundur

Vladimir Putin: Libya sorunu, global bir sorundur

2
Fransa'da emeklilik reformunda 64 yaştan vazgeçildi

Fransa'da emeklilik reformunda 64 yaştan vazgeçildi

7
Polonya'yı AB'den çıkarabilecek yasa protesto edildi

Polonya'yı AB'den çıkarabilecek yasa protesto edildi

0
Trump, İran'daki rejim karşıtlarına Farsça mesaj gönderdi

Trump, İran'daki rejim karşıtlarına Farsça mesaj gönderdi

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir