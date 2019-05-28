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ABD'de fırtınalar yüzünden 5 milyon kişi elektriksiz kaldı

ABD'nin Ohio eyaletinde meydana gelen fırtınalar, elektrik kesintisine neden oldu. Olay sonrası, yaralanma veya ölüm vakasına rastlanmadı.

İHA | 28.05.2019 - 13:03..
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ABD'nin Ohio eyaletinde gece geç saatlerde etkili olan fırtına 70 bin elektrik kesintisine ve 5 milyon kişinin karanlıkta kalmasına neden oldu.

ABD'de fırtınalar yüzünden 5 milyon kişi elektriksiz kaldı

BİRÇOK YER FIRTINADAN ETKİLENDİ

Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, Indiana'nın doğusundan Ohio'nun merkezine kadar çok sayıda yerleşim merkezi fırtına sisteminden zarar gördü. Yaralanma veya ölüm vakası rapor edilmedi.

ABD'de fırtınalar yüzünden 5 milyon kişi elektriksiz kaldı

'SU TASARRUFU YAPIN' UYARISI

Dayton yetkilileri Twitter'dan açıklamada bulunarak, fırtınadan etkilenen bölgelerde insanların su tasarrufu yapmalarını istedi.

Açıklamada, "Hem su santrallerine hem de pompa istasyonlarına elektrik verdik. İlk müdahale yapanlar arama kurtarma ve enkaz temizleme operasyonlarını gerçekleştiriyor." ifadeleri yer aldı.

ABD'de fırtınalar yüzünden 5 milyon kişi elektriksiz kaldı

ABD'de fırtınalar yüzünden 5 milyon kişi elektriksiz kaldı

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