taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5967
Euro
7.0481
Altın
1493.56
Borsa
83527.55
Gram Altın
316.11
Bitcoin
39337.06

ABD'de Gizli Servis çalışanı koronavirüse yakalandı

ABD'de Başkan Donald Trump ve ailesinin güvenliğinden sorumlu Gizli Servis'in bir çalışanında, koronavirüs tespit edildi.

AA | 23.03.2020 - 12:14..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Koronavirüs, ABD'de Gizli Servis'e sıçradı.

Gizli Servis'ten yayınlanan açıklamada, bir çalışana yapılan koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığı ve çalışanın karantina altına alındığı belirtildi.

DİĞER ÇALIŞANLARLA TEMASI YOK

Yapılan değerlendirmede çalışanın, yaklaşık 3 haftadır Gizli Servis'in korumakla sorumlu olduğu, herhangi biri ya da diğer çalışanlarla teması olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Gizli Servis, Trump ve ailesinin yanı sıra üst düzey Amerikalı yetkililere koruma sağlıyor.

ABD BAŞKANI VE AİLESİNİ KORUYORLAR

ABD Kamu Güvenlik Teşkilatı'nın bir bölümü olan Gizli Servis'in başlıca görevi, ABD Başkanı ve ailesini korumak...

ABD'de Gizli Servis çalışanı koronavirüse yakalandı

İlginizi Çekebilir
Hindistan'da korona nedeniyle sokak yasağı ilan edildi
Sokağa çıkma yasağı boyunca 12 büyük eyalette, temel kamu ve belediye hizmetleri devam edecek.
Karadağ'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
Koronavirüsün giderek yayılması sonucu Karadağ'da, ilk ölüm gerçekleşti.
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle ibadete kapatıldı
Mescid-i Aksa’da ezanın okunmaya devam edeceği belirtildi ve halka "evlerinizde kalın" çağrısı yapıldı.
Güney Kore'de korona sonrası arabalı sinemaya yoğun ilgi
Koronavirüs salgınının yaşandığı Güney Kore'de halk, toplu alanlardan uzak dururken çözümü arabalı sinemada buldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
90
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
363
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
485
Kamu bankalarından koronavirüs tedbirleri
Kamu bankalarından koronavirüs tedbirleri
151
Abdurrahim Albayrak ve eşi karantinada
Abdurrahim Albayrak ve eşi karantinada
126
Almanya'da 2 kişiden fazla insanın toplanması yasaklandı
Almanya'da 2 kişiden fazla insanın toplanması yasaklandı
82
Taksim'de karantinadan kaçan kadın yakalandı
Taksim'de karantinadan kaçan kadın yakalandı
210
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir