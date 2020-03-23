ABD'de Gizli Servis çalışanı koronavirüse yakalandı

Koronavirüs, ABD'de Gizli Servis'e sıçradı.

Gizli Servis'ten yayınlanan açıklamada, bir çalışana yapılan koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığı ve çalışanın karantina altına alındığı belirtildi.

DİĞER ÇALIŞANLARLA TEMASI YOK

Yapılan değerlendirmede çalışanın, yaklaşık 3 haftadır Gizli Servis'in korumakla sorumlu olduğu, herhangi biri ya da diğer çalışanlarla teması olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Gizli Servis, Trump ve ailesinin yanı sıra üst düzey Amerikalı yetkililere koruma sağlıyor.

ABD BAŞKANI VE AİLESİNİ KORUYORLAR

ABD Kamu Güvenlik Teşkilatı'nın bir bölümü olan Gizli Servis'in başlıca görevi, ABD Başkanı ve ailesini korumak...