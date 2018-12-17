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ABD'de gökten para yağdı

ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan otoyolda, bir kamyonun başka bir araca çarpması sonucu, araçta bulunan paralar etrafa saçıldı.

Haber Merkezi | 17.12.2018 - 12:04..
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ABD'de bir otoyolda meydana gelen olay, adeta akıllara durgunluk verdi. Seyir halindeki zırhlı para nakil aracının kapısının bozulmasıyla tüm para yola dağıldı.

ABD'de gökten para yağdı

OTOYOLUN AKIŞINI DURDURAN OLAY

Otoyolda, bu durumu fırsat bilen sürücüler ise araçlarından inerek yola saçılan paraları toplamaya başladı. Otoyoldaki akışı durdurduklarını fark bile etmeyen sürücüler birbiriyle yarıştı.

ABD'de yola saçılan paraları kapma yarışı ViDEO

CEP TELEFONLARIYLA KAYDEDİLDİ

Bölgeye, polis ekiplerinin gelmesiyle para toplamaya son veren kişilerin yaşadıkları ise anbean cep telefonlarıyla kaydedildi.

ABD'de gökten para yağdı

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLECEK

Yerel basına göre; araçta bulunan 510 bin dolar yola saçıldı. Ancak bu paranın 295 bin dolarının kayıp olduğu açıklandı. Güvenlik güçleri parayı alıp kaçan kişilerin kimlikleri videolar üzerinde tespit edileceği belirtti.

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