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ABD'de gündem asgari ücretin 2 katına çıkarılması

Clinton yanlılarının desteğiyle ABD'de asgari ücretin iki katına çıkarılması gündeme geldi. Trump yanlıları ise seçim dolayısıyla teklife net tavır koyamadı.

AA & Ensonhaber | 19.07.2019 - 21:57..
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ABD'de gündem asgari ücretin 2 katına çıkarılması

ABD Temsilciler Meclisi, federal asgari ücret 7.25 dolardan 15 dolara çıkartacak yasa tasarısını onayladı.

SENATO ONAYI GEREKİYOR

Çoğunluğun Demokrat Parti'de olduğu Temsilciler Meclisi'nin ardından söz konusu yasanın çoğunluğu Cumhuryetçilerin elinde olan Senato tarafından onaylanması gerekiyor.

TRUMPÇILAR SICAK BAKMIYOR

Asgari ücretin 15 dolara yükseltilmesi bir süredir tartışılıyordu ancak Cumhuryetçi Parti bu artışa sıcak bakmıyordu.

ABD'de gündem asgari ücretin 2 katına çıkarılması

SEÇİMLER YAKLAŞIYOR

Ancak uzmanlar yine de Senato'da bir sürpriz yaşanabileceğini belirtiyor. Bunun nedense 2020'de başkanlık seçimi olması. ABD'de yaklaşık 30 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. Bunların önemli bir kısmını da gençler oluşturuyor. Cumhuryetçi Parti asgari ücrette böyle bir artışın işten çıkarmalara yol açabileceğini savunuyor.

Ancak seçim öncesinde asgari ücret artışına karşı çıkmaları oy kaybı yaşatabilir. Bu sebeple Senato'nun ne karar vereceği şimdiden büyük merak konusu olmuş durumda.

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