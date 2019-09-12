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ABD'de hafıza kaybı onu her gün aynı sabaha uyandırıyor

Başından darbe alan ABD’li genç kız, her iki saatte bir hafıza kaybı yaşıyor ve her sabah kazanın yaşandığı 11 Haziran tarihine uyandığını sanıyor.

REUTERS | 12.09.2019 - 11:30..
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ABD'nin Illinois eyaletindeki Monmouth şehrinde yaşanan olayda Riley Horner adlı genç kız, 11 Haziran’da katıldığı bir konserde sanatçının sahneden izleyicilerin üzerine atladığı bir sırada başına darbe aldı.

HAFIZASI 2 SAATE RESETLENDİ

Darbenin yarattığı travma sonucu Horner’ın hafızasının, iki saat gibi zaman dilimlerinde resetlediği belirtildi. Genç kızın annesi Sarah Horner, yerel televizyon kanalı WQAD’ye yaptığı açıklamada, Riley’nin geçen hafta amcasını kaybettiğini, bunu her sabah ona tekrar anlatsalar bile amcasının öldüğünü hatırlamadığını söyledi.

ABD'de hafıza kaybı onu her gün aynı sabaha uyandırıyor

ABD’li genç kız her gün aynı sabaha uyanıyor ViDEO

​HER 2 SAATTE ALARMI ÇALIYOR

Okulda da zorlanan genç kızın, aldığı notlara bakmak ve sınıf arkadaşlarına yetişebilmek için her iki saatte bir alarm kurduğu belirtildi. Dolabının şifresini de hatırlayamayan Riley’nin, eşyalarını bütün gün yanında taşıdığı kaydedildi. Riley’ye beyin sarsıntısı teşhisi konsa da doktorlar, bu semptomlara neyin yol açtığından tam olarak emin değil. MR’da ya da tomografide beyin kanaması ve tümör gibi belirtilere de rastlanmadı. Ancak doktorlar, yaralanmayı takip eden altı ay içinde herhangi bir tedavi bulunmazsa genç kızın, kısa süreli hafızasında kalıcı hasar oluşmasından endişe ediyor.

ABD'de hafıza kaybı onu her gün aynı sabaha uyandırıyor

"ANI BİRİKTİREMİYORUM VE GERÇEKTEN KORKUYORUM"

WQAD’nin kendisiyle röportaj yapıldığını bile unutan Riley Horner ise, “Kapımda bir takvim var, baktığımda eylül ayında olduğumuzu görüyorum ve ‘Vay be’ diyorum. Benim için olduğu kadar ailem için de ağır bir durum bu. İnsanlar da anlamıyor. Film gibi. Kafam çok karışık, hatırlamak istiyorum ama yapamıyorum. Anı biriktiremiyorum ve gerçekten korkuyorum.” dedi.

ABD'de hafıza kaybı onu her gün aynı sabaha uyandırıyor

ABD'de hafıza kaybı onu her gün aynı sabaha uyandırıyor

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