ABD'de hakime kızan sanık avukatını darbetti

ABD'li Lamont Payne, 2016 yılında cezaevinde polise saldırdı. Hakkında dava açılan sanığın davası, dün görüldü.

KENDİ AVUKATINI YUMRUKLADI

Hakim, söz hakkı verdiği sanığın dışarı çıkmasını isteyince olanlar oldu. Sinirlerine hakim olamayan Payne, yanında bulunan avukatına yumruk attı.

Saldırıdan yargılanırken, kendi avukatına yumruk attı VİDEO



"HİÇ BÖYLE DAVRANAN OLMADI"

Polisler araya girse de genç adamın siniri geçmedi. Avukat ise yediği yumruk karşısında bir anda neye uğradığını şaşırdı. Dava sonrası açıklama yapan avukat, "Bu mesleği yaklaşık olarak 20 senedir yapıyorum, çok farklı müşterilerim oldu, ancak böyle davranan hiç olmadı." diye konuştu.

HAFİF ŞİŞ VE MORARIKLAR VAR

Yaşadığı olay sonrası hafif yaralanan avukatın yüzünün şiştiği ve morardığı belirtildi.

(Avukatını yumruklayan sanık Lamont Payne)