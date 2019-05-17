taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

ABD’de hamile kadını öldürüp bebeğini çaldı

Chicago’da bir kadın, bedava giysi verme teklifiyle kandırdığı dokuz aylık hamile kadını boğarak öldürüp, bebeğini aldı.

İHA | 17.05.2019 - 17:03..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD’nin Chicago eyaletinde yaşanan olay, 19 yaşındaki dokuz aylık hamile Marlen Ochoa-Lopez’in 23 Nisan’da kaybolmasının ve bir gün sonra da cansız bedeninin bir çöp tenekesinde bulunmasının ardından ortaya çıktı.

Lopez’in bedeni, kendi evinden yaklaşık 7 kilometre ötede Clarisa Figueroa adındaki bir kadının evin arkasında bulundu.

​911’İ ARADI, ‘DOĞUM YAPTIM’ DEDİ

46 yaşındaki Figueroa, doğal sebepler nedeniyle iki yıl önce oğlunu kaybetmiş, ardından bunalıma girmişti ve bir bebek sahibi daha olmak istiyordu.

Lopez’in kaybolduğu zaman aralığında Figueroa, bir 911 acil durum çağrısında bulunarak, yeni doğum yaptığını ve bebeğini nefes almadığını söyledi. Çağrıya cevap veren yetkililer olay yerine gittiğinde erkek bebeği morarmış bir halde buldu. Görevliler bebeğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra en yakın hastaneye götürdü.

ABD’de hamile kadını öldürüp bebeğini çaldı

POLİS FACEBOOK MESAJLARINDAN SONRA BAĞLANTIYI KURDU

Polis, Marlen Ochoa-Lopez’in ortadan kaybolmasıyla Clarisa Figueroa’nın 911 çağrısı arasındaki bağlantıyı 7 Mayıs’a kadar kuramadı. Ancak daha sonra Lopez’in arkadaşlarının, genç kadının sosyal medya hesapları konusunda dedektifleri bilgilendirmesiyle gerçek açığa çıktı.

Bebek bekleyen kadınlar tarafından Facebook’ta kurulan bir grup aracılığıyla, Lopez ile Figueroa’nın tanıştığı ortaya çıktı.

Polise göre Figueroa, genç kadına bebeği için kıyafetler vermeyi teklif etti ve evine davet etti. Ancak Figueroa, evine gelen Lopez’i boğarak öldürdü ve daha sonra bebeği alabilmek için karnını kesti.

CİNAYETLE SUÇLANIYOR

Polis Figueroa’yı sorgulamak için gittiğinde kızı, annesinin bacağından rahatsızlandığını ve bu nedenle hastanede olduğunu söyledi, yeni doğum yaptığını da ekledi. Lopez’in arabasını birkaç blok ötede bulan polis ertesi gün arama izniyle ailenin evine tekrar gittiğinde koridorda ve banyoda kan izleri tespit etti ve izleri silmek için kullanılan bezleri buldu.

ABD’de hamile kadını öldürüp bebeğini çaldı

Clarisa Figueroa ve 24 yaşındaki kızı Desiree cinayetle suçlanıyor. Clarisa’nın 40 yaşındaki erkek arkadaşı Piotr Bobak ise cinayeti örtbas etmekle suçlanıyor.

AİLE, BEBEK İÇİN DUA EDİYOR

Öte yandan polis, hastanede tutulan ve durumu kritik olan bebeğin yaşama şansının düşük olduğunu belirtti. Marlen Ochoa-Lopez’in babası Arnulfo Ochoa, adalet istediklerini belirtirken, bebeğin yaşaması konusunda bir mucize beklediklerini de ifade etti. Genç kadının eşi Yiovanni Lopez de bebeğin yaşaması için dua ettiklerini söyledi.

ABD’de hamile kadını öldürüp bebeğini çaldı

ABD’de hamile kadını öldürüp bebeğini çaldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Türkiye'ye uyguladığı çelik vergisini indirdi

ABD Türkiye'ye uyguladığı çelik vergisini indirdi

221
Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın davetine katılmayacak

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın davetine katılmayacak

337
Gurur Aydoğan nişan attı

Gurur Aydoğan nişan attı

38
Avusturya meclisinde başörtülü protesto

Avusturya meclisinde başörtülü protesto

181
MEB'den yeni ortaöğretim modeli

MEB'den yeni ortaöğretim modeli

131
Green Card sistemi değişiyor

Green Card sistemi değişiyor

44
Öğretmenler ara tatilde de ek ders ücreti alacak

Öğretmenler ara tatilde de ek ders ücreti alacak

341
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir