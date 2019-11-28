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ABD'de hastaların adı karıştı, yanlış nakil yapıldı

ABD'de isim benzerliği nedeniyle yanlış hastaya böbrek nakli yapılırken, diğer hastaya da yapılan nakille kriz atlatıldı.

AA | 28.11.2019 - 08:10..
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New Jersey'de Virtua Our Lady of Lourdes Hastanesi, 18 Kasım'da 51 yaşındaki bir hastaya nakledilen böbreğin, operasyonunun ardından aslında aynı ismi taşıyan ve aynı yaşta bir diğer hastaya nakledilmesi gerektiğini fark etti.

ABD'de hastaların adı karıştı, yanlış nakil yapıldı

İKİ HASTAYA DA SAĞLIKLI NAKİL YAPILDI

Nakil yapılan hastanın isminin öncelik listesinin sonlarında yer aldığı ve hatanın, eyalet sağlık yetkilileri ile Organ Bulma ve Nakil Ağı'na bildirildiği belirtildi.

Önceliği bulunan hastaya da 24 Kasım'da başarılı bir ameliyatla böbrek nakli yapıldığı kaydedildi.

Yetkililer, benzer bir hatanın yinelenmemesi için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

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