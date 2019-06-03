taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8414
Euro
6.5533
Altın
1321.12
Borsa
90345.63
Gram Altın
248.213

ABD'de helikopter düştü: 3 ölü

Ülkede düzenlenen müzik festivali için bölgeye hareket eden helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Helikopterde bulunan pilot ve 2 yolcu öldü, bir yolcu ise yaralı olarak kurtuldu.

DHA | 03.06.2019 - 19:49..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD'nin Arkansas eyaletinde Mulberry dağlık bölgesinde helikopter kazası meydana geldi.

İçinde 3 yolcusu bulunan Robinson R44 Raven II tipi helikopter bölgede düzenlenen Backwoods Müzik Festivali için katılımcılara hava turu düzenliyordu.

ABD'de helikopter düştü: 3 ölü

3 KİŞİ ÖLDÜ

Yerel medya, helikopterin henüz bilinmeyen bir nedenle dağlık bölgeye düştüğünü; helikopter enkazına akşam saatlerinde ulaşıldığını; pilot dahil 3 kişinin hayatını kaybettiğini, bir yolcunun ise yaralı olarak kurtulduğunu duyurdu.

Kaza sonrası festival yetkilileri, konserin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

 



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

278
Yıldırım'a göre İmamoğlu kendisini taklit ediyor

Yıldırım'a göre İmamoğlu kendisini taklit ediyor

515
ABD basınına göre en etkili Arap lider BAE lideri Zayid

ABD basınına göre en etkili Arap lider BAE lideri Zayid

164
Marsilya plajlarında sigara içenlere para cezası

Marsilya plajlarında sigara içenlere para cezası

101
Ünlüler sosyal medyadan telefon dağıtıyor

Ünlüler sosyal medyadan telefon dağıtıyor

92
Mahkumların beklediği af yasasında sona doğru

Mahkumların beklediği af yasasında sona doğru

610
Brahimi'nin Galatasaray'dan istekleri

Brahimi'nin Galatasaray'dan istekleri

123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir