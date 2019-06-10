ABD'de helikopter gökdelene çarptı

ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde bir helikopter Times Meydanı'na yakın bir alandaki gökdelenin son katına çarptı. Binanın son katına düşen helikopterin alev aldığı, olaya itfaiye ve polis ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

"RUTİN BİR İNİŞ DEĞİLDİ"

New York Valisi Andrew Cuomo da olay yerindeki gazetecilere yaptığı açıklamada, "Helikopterin bu binaya inmek istemesinin nedenini bilmiyoruz. Bu rutin bir iniş değil." diye konuştu.

Manhattan'da binanın üzerine helikopter düştü VİDEO