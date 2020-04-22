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ABD'de hemşireler Bayaz Saray'da Trump'ı protesto etti

Koronavirüs salgını sırasında yaşanan kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle Beyaz Saray önünde Trump yönetimine yönelik protesto düzenledi.

İHA |
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ABD'de hemşireler Bayaz Saray'da Trump'ı protesto etti

ABD'de koronavürüsle mücadelede yaşanan koruyucu ekipman eksikliği krizi devam ediyor.

Başkent Washington'da Ulusal Hemşireler Birliği üyesi hemşireler, kişisel koruyucu ekipman eksikliği yaşadıklarını belirterek Beyaz Saray önünde protesto düzenledi.

Maske takan ve sosyal mesafe kuralına uyan hemşireler, maske ve önlük gibi kişisel koruyucu ekipmanlarına daha çok ihtiyaç duyduklarını ifade ederek seslerini ABD Başkanı Donald Trump'a duyurmaya çalıştı.

Bir hemşire, "Bizi korumazsanız hastalarımızı koruyamayız" ifadelerini kullandı.

ABD'li hemşireler Bayaz Saray'da Trump'ı protesto etti VİDEO

"DAHA FAZLA HEMŞİRE ÖLMEDEN..."

Protestoya katılan hemşireler, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarının fotoğraflarını taşıyarak tek tek isimlerini okudu.

Hemşirelerden biri, "Trump yönetiminin ve ABD Kongresi'nin aileleri, arkadaşları ve meslektaşlarını geride bırakan tüm bu özel hemşirelerin isimlerini dinlemelerini istiyoruz. İsimlerini dinleyin ve daha fazla hemşire hastalanıp ölmeden harekete geçin" diye konuştu.

ŞİMDİYE KADAR 48 HEMŞİRE ÖLDÜ

Ulusal Hemşireler Birliği'ne göre ABD'de genelinde en az 48 hemşire korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'de hemşireler Bayaz Saray'da Trump'ı protesto etti

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