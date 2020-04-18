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ABD'de idamlara korona ertelemesi

Tennessee ve Texas eyaletinde idama mahkum edilen kişilerin infazları, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

AA |
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ABD'de idamlara korona ertelemesi

Koronadan dolayı en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de idam kararı verilen mahkumlar için yeni bir karar alındı...

Salgının hapishanelere de sıçradığı ülkede bazı eyaletlerde yargıçlar, idam cezalarının infazının ertelenmesi yönünde kararlar aldı.

TÜM EYALETLERDE BEKLENİYOR

Mahkumların avukatlarının, dışarıdan gelecek infaz tanıklarının hapishanelere virüsü taşıma endişelerini dile getirmesinin ardından Tennessee Yüksek Mahkemesi, 20 yıldır idam cezasını bekleyen Oscar Smith adlı mahkumun 4 Haziran'daki infazını erteledi.

Öte yandan Texas'ta da 5 kişinin infazı ileri bir tarihe alındı.

İdam mahkumlarının bulunduğu Missouri ve Ohio eyaletlerinde de infazların ertelenmesi bekleniyor.

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