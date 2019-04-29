ABD'de iki evde 7 ceset bulundu

ABD'nin Tennessee şehrinin kırsalındaki iki evde 7 ceset bulunmasının ardından polis saatler süren bir çalışma başlattı. Yakalanan 25 yaşındaki şüpheli Michael Cummins'in kurbanları tanıyıp tanımadığı araştırılmaya başlandı.

TÜM YOLLAR KAPATILDI

Tennessee Soruşturma Bürosu sözcüsü Josh DeVine'in yaptığı açıklamaya göre Cummins, Sumner'de cinayetlerin yaşandığı yerden yaklaşık 1.5 kilometre uzakta gözaltına alındı. Yetkililer mağdurlarla ve kullanılan silahla ilgili herhangi bir ayrıntı açıklamazken, evlere çıkan tüm yollar kapatıldı.

"RAHAT UYUYUN"

DeVine, en az bir memurun ormandan çıktıktan sonra Cummins'e ateş ettiğini iddia etti. Birden fazla silahı olduğu düşünülen Cummins'in tedavi için hastaneye götürüldüğü açıklandı. DeVine ayrıca, "Vatandaşlar bu gece Cummins'in gözaltında olduğunu bilerek, biraz daha rahat uyuyabilir." açıklamasında bulundu.