ABD'de iki öğrenci sahte telefonlarla Apple'ı kandırdı

Oregon'da okuyan iki Çin'li mühendislik öğrencisi Apple'ı yüz binlerce dolarlık zarara uğrattı.

SAHTE İPHONE VERİP ORJİNALİNİ ALDILAR

Öğrencilerin 2017'den beri Çin'den sipariş ettikleri sahte iPhone'ları şirketin mağazalarına götürüp, çeşitli bahaneler sunarak, sıfır ve orijinal iPhone'lar ile değiştirdikleri belirlendi.

Olayın fark edilmediğini anlayan öğrenciler, Çin'den yüzlerce sahte iPhone sipariş etti ve bunları farklı mağazalara götürüp değişim yapmaya devam etti. Aldıkları yeni ve orijinal iPhone'ları ise internet üzerinden sattılar.

300 ADET SAHTE TELEFON BULUNDU

Öğrenciler, dev şirketin olayı geçte olsa fark etmesi üzerine yakalandı.

Eve baskın yapan polis, evde 300 adet sahte iPhone ele geçirdi. Bu cihazların da değiştirilmek üzere evde tutulduğu belirlendi.

Öğrenciler gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılmak üzere nezarethaneye gönderildiler.

Öğrencilerin alacağı ceza ise henüz belirsizliğini korurken, Apple cephesinden de henüz konu ile ilgili bir açıklama gelmedi.