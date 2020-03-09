taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1368
Euro
7.0351
Altın
1679.19
Borsa
105551.87
Gram Altın
332.551
Bitcoin
48734.77

ABD'de iki senatör, kendini karantinaya aldı

Cumhuriyetçi Partili senatörler, kişisel karantina tedbiri uygulamaya karar verdi.

AA | 09.03.2020 - 10:37..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Çin'den yayılan koronavirüs salgını, ABD'ye de sıçradı.

Cumhuriyetçi Partili Senatör Ted Cruz ve Temsilciler Meclisi Üyesi Paul Gosar, koronavirüs tespit edilen bir kişiyle temas kurdukları için kişisel karantina tedbiri aldı.

İKİ SENATÖRDEN KARANTİNA KARARI

Teksas Senatörü Cruz, söz konusu şahısla yaklaşık iki hafta önce Maryland eyaletinde düzenlenen Muhafazakar Eylem Komitesi Konferansı'nda görüştüğünü belirterek, koronavirüsün kuluçka süresi 14 gün olduğu için birkaç günü Teksas'taki evinde geçireceğini belirtti.

ABD'de iki senatör, kendini karantinaya aldı

Ted Cruz

Temsilciler Meclisi Arizona Milletvekili Gosar da yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs tespit edilen şahısla aynı konferansta yüz yüze görüştüğünü, bu yüzden kendisinin ve danışman ekibinden üç kişinin kişisel karantina tedbiri aldığını ifade etti.

Gosar, Kongre binasındaki ofisinin hafta boyunca kapalı olacağını kaydetti. ABD'de Kongre'nin bulunduğu ve siyasi organizasyonların yoğunlaştığı başkent Washington'ın banliyölerinde koronavirüs vakaları tespit edildiği bildirilmişti.

Ülkede şimdiye dek 554 vaka tespit edilirken, 22 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de iki senatör, kendini karantinaya aldı

Paul Gosar

İlginizi Çekebilir
Paris'te camide silahlı saldırı: 1 yaralı
Fransa'nın başkenti Paris'te, camiye giren silahlı saldırganın ateş açması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Irak’ta çekirge sürüleri ekinlere saldırdı
Çekirge sürüleri ülkenin güneyini işgal etti.
ABD'li doktorun koronavirüs tahmini: 500 bin ölüm
Koronavirüs salgınıyla ilgili en kötü senaryoyu ortaya koyan bir doktorun, ABD'deki hastanelere 96 milyon vaka ve 500 bin ölüme hazırlanmaları uyarısı yaptığı ortaya çıktı.
Suudi Arabistan’da koronavirüs nedeniyle okullar tatil
Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle, bir sonraki duyuruya kadar tüm okullarda ve eğitim kurumlarında çalışmaların askıya alındığı duyuruldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüs Türkiye'nin çevresini dört bir yandan sardı
Koronavirüs Türkiye'nin çevresini dört bir yandan sardı
172
Esad rejimi, İdlib'de ateşkesi 15 kez ihlal etti
Esad rejimi, İdlib'de ateşkesi 15 kez ihlal etti
155
Karavan-minibüsüyle hayalindeki Türkiye gezisini yaşıyor
Karavan-minibüsüyle hayalindeki Türkiye gezisini yaşıyor
75
100 yaşındaki Çinli, koronavirüsü yendi
100 yaşındaki Çinli, koronavirüsü yendi
69
İtalya'da 16 milyon insan karantina altında
İtalya'da 16 milyon insan karantina altında
44
Petrol fiyatında yüzde 30'luk düşüş
Petrol fiyatında yüzde 30'luk düşüş
181
ABD'li doktorun koronavirüs tahmini: 500 bin ölüm
ABD'li doktorun koronavirüs tahmini: 500 bin ölüm
58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir