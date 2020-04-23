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ABD'de ilk defa evcil hayvanlarda korona bulundu

ABD'nin New York eyaletinde, ilk kez 2 ev kedisinde koronavirüs tespit edildi.

AA |
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ABD'de ilk defa evcil hayvanlarda korona bulundu

AP'nin federal yetkililere dayandırdığı haberinde, New York’un iki farklı bölgesindeki söz konusu kedilerin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Haberde, ABD Tarım Bakanlığı ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yetkililerinin, kedilerde görülen hafif solunum yolu rahatsızlığının iyileşmesini öngördükleri ifade edildi.

ABD'de ilk defa evcil hayvanlarda korona bulundu

"PANİĞE GEREK YOK"

CDC yetkilisi Dr. Casey Barton Behravesh, yaptığı açıklamada, "İnsanların evcil hayvanlardan korkmasını istemiyoruz. Evcil hayvanların bu hastalığı insanlara yaymada rol oynadığına dair bir kanıt yok. Yine de salgın döneminde evcil hayvanların da diğer insanlar ve hayvanlarla irtibatının kesilmesi doğru olur." dedi.

Behravesh, virüs görülen iki kediden birinin yaşadığı evdeki bir yetişkinin geçen hafta solunum yolu rahatsızlığı geçirdiğini, diğer kedinin ise virüsü daha önce koronavirüs tespit edilmiş sahibinden kapmış olabileceğini dile getirdi.

ABD'de ilk defa evcil hayvanlarda korona bulundu

HAYVANAT BAHÇSİNDE DE VİRÜS ÇIKMIŞTI

Ülkede martta, New York’un Bronx ilçesindeki hayvanat bahçesinde 7 kaplan ve aslanda koronavirüs tespit edilmişti.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, hayvanlara virüsün o sırada pozitif olan ancak semptom göstermeyen bir veya daha fazla bekçiden bulaşmış olabileceğini söylemişti.

ABD'de ilk defa evcil hayvanlarda korona bulundu

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