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ABD'de ilk kez bir Türk belediye başkanı seçildi

New Jersey eyaletine bağlı Chatham bölgesi Belediye Başkanlığı'na seçilen Tayfun Selen, ABD'de bu göreve gelen ilk Türk oldu

AA | 04.01.2019 - 07:56..
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ABD vatandaşı da olan ve 2017'den bu yana Chatham Belediye Komitesi üyeliğine seçilen Selen, bugün komitede yapılan belediye başkanlığı seçiminden galip çıktı.

Selen'in seçilme haberini, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu Twitter hesabından, "New Jersey'e bağlı Chatham Belediye Başkanlığı'na seçilen Sayın Tayfun Selen'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." mesajıyla duyurdu.

KOMİTE ÜYESİ İLK TÜRK

Daha önce Chatham'da Belediye Komitesi üyesi ilk Türk unvanını taşıyan Selen, bu kez de ABD'de belediye başkanlığı koltuğuna oturan ilk Türk oldu.

Görev süresi dolan Chatham'ın önceki Belediye Başkanı Curt Ritter, 4'üncü kez bu görev için aday olmayacağını duyurmuştu. Chatham'da kanunlar gereği halk 3 ile 5 üyeden oluşan belediye komitesini seçiyor. Komite ise belediye başkanını belirliyor.

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