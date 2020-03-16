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ABD'de ilk koronavirüs aşısı test edilecek

ABD'de geliştirilen bir koronavirüs aşısının, bugün ilk kez Washington eyaletinde test edileceği açıklandı.

AA | 16.03.2020 - 07:20..
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Amerikan AP haber ajansının ABD'li hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan aşı testinin Seattle'daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsünde yapılacağı ifade edildi.

45 YAŞINDA, SAĞLIKLI BİR GÖNÜLLÜDE DENENECEK

Testin 45 yaşındaki sağlıklı bir kişiye uygulanacağını aktaran yetkililer, bu kişiye virüs bulaşma riskinin bulunmadığını ve testin sadece aşının yan etkilerini test edeceğini bildirdi.

ABD'de ilk koronavirüs aşısı test edilecek

EN AZ 8 AY SÜRECEK

Yetkililer, koronavirüs salgınına yakalanan hastalarda kullanılacak bir aşının geliştirilmesinin sekiz ay ile bir yıl arasında sürebileceğine dikkati çekti.

Koronavirüs yayılmaya devam ederken birçok ülke aşı geliştirme çabasına girmiş durumda.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 156 binden fazla kişi Çin'in Wuhan kentinde başlayan salgına yakalandı.

Koronavirüse yakalanan 6 bin 500'den fazla kişi ise yaşamını yitirdi.

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