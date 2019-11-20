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İslam'la dalga geçen ABD elçiliği çalışanları gözaltında

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan iki kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İHA | 20.11.2019 - 15:31..
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İslam'la dalga geçen ABD elçiliği çalışanları gözaltında

ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda çalışan iki Türk personeli, Cadılar Bayramı kutlamalarında İslam dini ile alay ettikleri bir videoyu paylaştı.

Sosyal medyada, özellikle Twitter'da büyük tepki çeken görüntülerde, ellerindeki zemzem suyunu gösteren personeller, "Kendisi tamamiyle Mekke'den geliyor. Bunu içtikten sonra bütün günahlarınızdan arınıyorsunuz. Storylerimden de izlediğiniz üzere sabahtan beri günahlara bulanmış vaziyetteyiz, yalnız sanmayın ki günahlarınızdan kurtulacağınız bir yol yok." gibi ifadeler kullandı.

LİNÇ ÜZERİNE SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İslam dini ile alay eden Konsolosluk çalışanlarının sosyal medyada yayınlanan görüntüleriyle ilgili haberleri ihbar kabul ederek harekete geçti.

İslam diniyle dalga geçen iki Türk gözaltına alındı

SERBEST BIRAKILDILAR

İfadeleri alınan iki zanlı, serbest bırakıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “19/11/2019 tarihinde sosyal medyada çıkan İslam dinine hakaret konulu bir kısım haberler Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından ihbar kabul edilerek, 'Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama' suçundan resmen soruşturmaya başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında, suça konu video kaydında görüntüleri bulunan şüphelilerin ABD Adana Konsolosluğu'nda görev yapan 1981 doğumlu C.Y. ve 1989 doğumlu Ç.G. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş olup, şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra işlemleri bitiminde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile serbest bırakılmıştır."

İslam'la dalga geçen ABD elçiliği çalışanları gözaltında

İslam'la dalga geçen ABD elçiliği çalışanları gözaltında

İslam'la dalga geçen ABD elçiliği çalışanları gözaltında


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