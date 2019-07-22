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ABD'de İslamı eleştiren manken diskalifiye edildi

Donald Trump için kampanya yürüten Kathy Zhu isimli model, İslami hicap ve siyahlarla ilgili eleştirel paylaşımları nedeniyle, güzellik yarışmalarından çıkarıldı.

Haber Merkezi | 22.07.2019 - 17:11..
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ABD'de muhafazakar kanadın ateşli simalarından biri olan 20 yaşındaki Kathy Zhu, İslami hicap tweetleri yüzünden Miss Michigan 2019 yarışmasında kazandığı tacı ertesi günü kaybederken, Miss World America (MWA) yarışmasının da dışında bırakıldı.

MWA, Miss Michigan ünvanı yazılı kuşağı ve tacı taktığı fotoğrafları dahil Zhu ile ilgili her türlü ifadeyi sosyal medya platformlarından kaldırdı.

HİCAP DENE STANDINI ELEŞTİRMİŞTİ

1 Şubat'taki Dünya Hicap Günü'nde okuduğu üniversitede 'hicap dene' standı açılmasını eleştiren Zhu, şu eleştiriyi getirmişti; "Yani şimdi bana diyorsunuz ki, bu artık dini bir şey değildir, sadece bir moda aksesuarıdır? Yoksa sadece kadınların İslam'ın altında ezilmeye alışmalarını sağlamaya mı çalışıyorsunuz".

ABD'de İslamı eleştiren manken diskalifiye edildi

"TWEETLERİN TEK TEK HER BİRİNİN ARKASINDAYIM"

Çin'de doğmuş, çocukken ABD'ye gelmiş olan Zhu, daha sonra silinmiş gözüken tweetleri ihraç gerekçesi yapılınca yanlış hiçbir şey yapmadığını ve sadece siyasi görüşleri yüzünden ayrımcılığa uğradığını savundu.

Genç model, The Independent'a "Hesabımdaki tweetlerin tek tek her birinin arkasındayım" dedi.

ABD'de İslamı eleştiren manken diskalifiye edildi



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