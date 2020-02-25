ABD'de kahraman papağan aileyi yangından kurtardı

ABD'nin Tennessee eyaletinde Barbara Klein, eşi Larry ve torunları Kaitlyn Rose Pellerin, uykudayken evin mutfağında yangın çıktı.

AİLEYİ YANGINDAN PAPAĞAN KURTARDI

Louis adındaki papağanları ise yangının çıkmasıyla birlikte ‘Yangın’ diye bağırararak, aileyi uyandırmaya başardı.

KENDİSİ ÖLDÜ

Ancak ne yazık ki ailenin sevilen papağanı, evde bulunan dört köpekle birlikte hayatını kaybetti.

"LOUİS GERÇEK BİR KAHRAMAN"

Lübnan asıllı 63 yaşındaki Barbara Klein , "Louis gerçek bir kahraman. Eğer o, olmasaydı, muhtemelen yangın sırasında uyuyor olacaktım." dedi.