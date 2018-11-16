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ABD'de kar fırtınası

ABD'de kar yağışına teslim olan New York'ta yüzlerce kişi Port Authority Otobüs Terminali'nde mahsur kaldı.

AA | 16.11.2018 - 09:49..
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New York’ta öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede kenti etkisi altına alan kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

YÜZLERCE KİŞİ MAHSUR KALDI

Her gün binlerce kişinin kullandığı New York- New Jersey hattındaki otobüs ve feribot seferlerinde büyük oranda aksamalar oldu. Hattı kullanan yüzlerce kişi, Port Authority Otobüs terminalinde mahsur kaldı.

ABD'de kar fırtınası

Aşırı birikme nedeniyle terminalin ikinci üçüncü katları girişlere kapatıldı, geçişleri asker ve polis ekipleri kontrol etti.

Terminalin farklı bölgelerinde yerlere oturarak dizüstü bilgisayarlarıyla çalışan yolcular objektiflere yansıdı.

ABD'de kar fırtınası

YOLLAR KAPANDI

Öte yandan, New York sokaklarında da fırtına nedeniyle yollar kapandı, insanlar yollarda yürümekte zorluk çekti.

Manhattan'ın bazı kesimlerinde de ağaçlar devrildi.

ABD'de kar fırtınası

ABD'de kar fırtınası

ABD'de kar fırtınası

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