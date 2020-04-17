taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.8998
Euro
7.4997
Altın
1694.84
Borsa
98367.9
Gram Altın
374.6
Bitcoin
48891.32

ABD'de kardeşi koronadan ölen kadın, test yapılmamasına i

ABD'de kız kardeşinin koronavirüs nedeniyle öldüğünü ifade eden kadın, kardeşine test yapılmadığını belirterek yaşadıkları duruma isyan etti.

İHA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

ABD'de kardeşi koronadan ölen kadın, test yapılmamasına i

ABD'de kız kardeşinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten kadın, kardeşine solunum cihazına bağlandıktan ve bilincini kaybettikten sonra test yapılmaya karar verildiğini söyledi.

Kadın, kardeşinin yaşadığı süreci çektiği video ile anlatarak sosyal medyada paylaştı.

"ÖNCE BRONŞİT, SONRA ZATÜRRE, EN SON DA GRİP OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Kardeşini koronavirüs nedeniyle öldüğünü ifade eden kadın, "Size nasıl olduğunu anlatayım. Kardeşim Manhattan'daki New York Presbyterian Hastanesine gitti. İlk önce koronavirüs değil, bronşit olduğunu söylediler. Tekrar gitti ve sonra koronavirüs değil, zatürre olduğunu söylediler ve hala test yapılmamıştı. Koronavirüs değil, grip olduğunu söylediler" dedi. Kardeşinin yaşadığı duruma isyan eden kadın, "Solunum cihazına bağlandıktan ve bilincini kaybettikten sonra test yapmaya karar verdiler ve kız kardeşim öldü" ifadelerini kullandı.

"HERKESE YALAN SÖYLÜYORLAR"

ABD'li kadın kardeşine test yapılmamasına tepki göstererek, "Zenginler, ünlüler, topçular, rapçiler, neden hepsinin korona virüs testine erişimi var? Neden biz çalışan ve zengin olmayan, ünlü olmayan insanlar teste ulaşamıyoruz? Hiçbir anlam ifade etmiyoruz. Tenimin rengi hiçbir şey ifade etmiyor. Bu salgın sırasında bir şey ifade eden tek şey para" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimine de tepki gösteren kadın, "New York'ta ölüyor olmamızın nedeni, televizyonlarda söyledikleri şeyleri yapmamaları. Herkese yalan söylüyorlar. Bu ülkeye yalan söylüyorlar, dünyaya yalan söylüyorlar. Salgın için yeterince şey yapmıyorlar. Sanki yayılmasını istiyorlar. New York'taki hastaneyi aradığımda aldığım tek yanıt, korona virüs testi yapmadıkları oldu insanlar ölürken" dedi.

ABD'de kardeşi koronadan ölen kadın, test yapılmamasına i

İlginizi Çekebilir
İngiltere'de hemşire, korona hastasının fişini çekti
İngiltere'de bir hastanedeki hemşire, koronavirüs hastasının bağlı olduğu solunum cihazının fişini çekti. Hemşire, yaşadıklarını anlattı.
Japonya'da maske izdihamı kamerada
Koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edilen Japonya'da maske izdihamı yaşandı, sosyal mesafe hiçe sayıldı.
İspanya'da korona bilançosu: 19 bin 715 ölüm
Ülkede koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 585 kişi daha hayatını kaybetti.
İngiltere'de koronavirüs ilacı denemesi başladı
Oxford Profesörü Peter Horby, ilaç çalışmalarına işaret ederek, haziran ayında sonuç alabileceklerini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Koronavirüs ilacı hazır
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Koronavirüs ilacı hazır
1057
Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama
Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama
370
Fatih Portakal: Kaldığımız yerden devam
Fatih Portakal: Kaldığımız yerden devam
1145
Ebru Şallı'nın oğlu yaşamını yitirdi
Ebru Şallı'nın oğlu yaşamını yitirdi
459
Rumların KKTC’ye gönderdiği ilaçlar kriz çıkardı
Rumların KKTC’ye gönderdiği ilaçlar kriz çıkardı
176
Trump: Koronavirüs önlemlerini üç aşamada gevşeteceğiz
Trump: Koronavirüs önlemlerini üç aşamada gevşeteceğiz
84
Yurt dışından 25 bin Türk vatandaşı daha getirilecek
Yurt dışından 25 bin Türk vatandaşı daha getirilecek
480
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir