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ABD’de kiliseye silahlı saldırı: 2 ölü

Freeway Mesih Kilisesi'ne ayin sırasında silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası iki kilise memuru yaşamını yitirdi.

DHA | 30.12.2019 - 12:50..
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Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Teksas eyaletinde bulunan Freeway Mesih Kilisesi’nde 240 kişi Pazar ayini için bir araya gelmişti.

Kiliseye ayin sırasında, silahlı bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Saldırganın 2 kişiyi pompalı tüfekle vurması üzerine, kilisede bulunan bir kişinin de saldırgana ateş ederek etkisiz hale getirdiği öğrenildi.

ABD’de kiliseye silahlı saldırı: 2 ölü ViDEO

OLAYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırgan ateş etmeye başladığında ayinde bulunan birkaç kişi daha silahlarını saldırgana doğrulttukları belirtildi. FBI tarafından basına yapılan açkılamada, saldırganın kimliğinin ve saldırı nedenini araştırıldığı ifade edildi.

ABD’de kiliseye silahlı saldırı: 2 ölü

İKİ KİLİSE MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Polisin yaptığı araştırmalar sonucu saldırganın birçok kez tutuklanan bir sabıkalı olduğu öğrenildi.

Saldırı sonucunda iki kilise memurunun hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatlarını kaybetti.

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