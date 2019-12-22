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ABD'de 'kölelik geri gelsin' diyen öğretmen açığa alındı

ABD'de bir tarih öğretmeni, ırkçı söylemlerde bulunduğu ve 'köleliğin geri getirilmesini istediği' iddiasıyla açığa alındı.

Haber Merkezi | 22.12.2019 - 01:59..
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ABD basınına göre, California eyaletindeki bir ortaokulun bazı öğrencileri, tarih öğretmenlerinin ders sırasında ırkçı söylemlerde bulunduğunu iddia etti.

"KÖLELİK GERİ GELMELİ"

Öğretmenin Başkan Donald Trump'ın göçmen karşıtı söylemlerine destek verdiğini belirten öğrenciler, bu kişinin "köleliği geri getirmek istiyorum" dediğini aktardı.

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Öğrencilerinin yüzde 70'i Latin ve Afrika kökenlilerden oluşan okulda görev yapan öğretmen açığa alındı.

İsmi açıklanmayan öğretmenin daha önce de benzer iddialarla açığa alındığı ve 13 Aralık'ta görevine döndüğü kaydedildi.

ABD'de 'kölelik geri gelsin' diyen öğretmen açığa alındı

ABD'de köleliğin sonlandırılması kutlamaları.

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