ABD’de konteyner morglar devreye girdi

Koronavirüs salgınının yeni merkezi olan ABD’de vaka sayıları 600 bini geçerken, en az 25 bin kişi de hayatını kaybetti.

CESETLER HASTANELERDEN TAŞIYOR

Ülkenin pahalı sağlık sistemi, vatandaşlarının en temel sağlık ihtiyaçlarını bile karşılayamazken, parası olmadığı için gerekli tedaviyi alamadan ölenler, kayıtlara bile geçmiyor.

Hastaneler, tedavi için yatak sağlayamazken şimdi de hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenlerine dahi yer bulmakta zorlanıyor.

TOPLU MEZARLARDAN KONTEYNER MORGLARA

Cansız bedenler hastane koridorlarından tutun sağlık çalışanlarının dinlenme odalarına kadar birçok farklı mekanda, gerekli şartlar sağlanmadan tutuluyor.

Devasa toplu mezarların açıkldığı, salgında en büyük kaybı veren New York, şimdi de morg eksikliğini konteynerlerle kapatmaya çalışıyor.

Son paylaşılan görüntülerde, şehirdeki parklarda hastanelere gönderilmek üzere hazırlanan yeni konteyner morglar göze çarpıyor.