ABD'de korona bilançosu: 18 bin 777 kişi öldü

ABD'de koronavirüs bilançosu gittikçe ağırlaşıyor.

Koronavirüs görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, ABD'de koronavirüs vaka sayısını 503 bin 177 olarak güncelledi.

VAKA SAYISI 500 BİNİ GEÇTİ

Ülkede son 24 saatte vaka sayısı yarım milyonu aşarken, ölenlerin sayısı 2 bin 91 artarak 18 bin 777'ye yükseldi.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD'de salgının merkez üssü haline gelen New York'ta 172 bin 358 vaka görülürken, 7 bin 844 kişi hayatını kaybetti.

New York'u takip eden New Jersey'de ise 54 bin 588 koronavirüs vakası ve 1.932 ölüm kayıtlara geçti.