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ABD'de korona bilançosu: 22 bin 115 ölüm

ABD’de salgının merkez üssü haline gelen New York’ta can kaybı 9 bin 385'e, vaka sayısı da 189 bin 415’e yükseldi.

İHA |
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ABD'de korona bilançosu: 22 bin 115 ölüm

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınında, ABD birçok ülkenin toplamından fazla vaka ve ölüm oranı ile açık ara önde gitmesi üzerine ülke tarihinde ilk kez tüm eyaletlerde aynı anda federal afet ilan edildi.

Son verilere göre, bilançonun arttığı ABD’de ölü sayısı 22 bin 115’e, vaka sayısı ise 560 bin 433’e ulaştı.

Koronavirüs tedavisi gören 41 bin 451 kişi de çeşitli hastanelerden taburcu oldu.

VİRÜSÜN YAYILMA HIZI DÜŞTÜ

ABD’de en fazla vaka ve ölümün yaşandığı New York’ta durum ise pek iç açıcı değil. Son verilere göre, kentte koronavirüse bağlı can kaybı 9 bin 385'e, vaka sayısı da 189 bin 415’e yükseldi.

New York Valisi Andrew Cuomo, virüsün yayılma hızı ve hastanelere yatanların sayısının azaldığını kaydetti.

ABD'de korona bilançosu: 22 bin 115 ölüm

FEDERAL HÜKÜMETE FİNANSMAN TEPKİSİ

Vali Cuomo, federal hükümeti vakaların daha az yaşandığı eyaletlere oranla New York’a daha az finansman verdiği için eleştirdi.

Cuomo, zaruri hizmet sağlayan işverenleri, çalışanlarının halkla etkileşim sırasında girerken giyecekleri kıyafet veya cerrahi yüz maskeleri vermeyi zorunlu kılacak bir kararnameyi de imzalayacağını kaydetti.

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