ABD'de korona bulunan akciğerin 3D görüntüsü paylaşıldı

ABD’de bulunan George Washington Üniversitesi Hastanesi’ndeki doktorlar, 59 yaşındaki koronavirüs hastasının akciğerlerini 360 derece sanal gerçeklik teknolojisi kullanarak görüntüledi.

Hastanın genel olarak sağlıklı, sadece yüksek tansiyonu olduğu belirtilirken, görüntüde, koronavirüsün akciğerlerde yayılması ve verdiği hasar görüldü.

SAĞLIKLI VE VİRÜS BULAŞMIŞ AKCİĞER DOKUSU ORTAYA ÇIKIYOR

3D akciğer simülasyonunda, sağlıklı akciğer dokularının yarı saydam mavi renklerde, sağlıksız olanların ise yeşil renkli iltihaplı doku şeklinde olduğu görünüyor.

Dr. Mortman "Virüs bulaşmış anormal akciğer dokusu ile daha sağlıklı komşu akciğer dokusu arasında keskin bir fark olursa çok çabuk ortaya çıkıyor." dedi.

Koronavirüs bulunan akciğerin 3D görüntüsü ViDEO

HASTALAR NEFES ALMAKTA ZORLANIYOR

Ciğerlerdeki iltihaplanma, kana yeteri kadar oksijen taşınmasını ve karbondioksit salınımını engelliyor. Bu sebeple koronavirüs teşhisi konan hastalar nefes almakta güçlük çekiyor.

"İNSANLAR BU DURUMU CİDDİYE ALMALI"

Dr. Mortman, "Bu, viral enfeksiyon olarak başlar, sonra akciğerlerde şiddetli iltihaplanma olur ve bu iltihap zamanla azalmazsa yara izi haline gelir. Bu sebeple hastanın nefes alması güçleşir. İnsanların bu hastalığın neler yapabileceğini anlamasını istiyorum. İnsanlar bu durumu ciddiye almalı." ifadelerini kullandı.