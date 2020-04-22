ABD'de korona kaynaklı ilk ölüm şubat başında yaşandı

ABD'de koronavirüs nedeniyle ilk ölümlerin, yapılan resmi açıklamadan haftalar önce gerçekleştiği anlaşıldı.

Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Clara bölgesindeki yetkililer, eyalette 6 ve 17 Şubat'ta iki kişinin evlerinde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ABD'de daha önce koronavirüs kaynaklı ilk ölümün, 29 Şubat'ta gerçekleştiği biliniyordu.

DOKU ÜZERİNDEKİ TEST POZİTİF ÇIKTI

Yetkililer, söz konusu vakaların ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) gönderilen doku örneklerine yapılan koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

29 ŞUBAT OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Washington eyaleti Sağlık Ofisi'nden 29 Şubat'ta yapılan açıklamada, Seattle kentine yakın King County bölgesinde yaşayan koronavirüs taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği belirtilmişti. Bu, ABD'deki koronavirüs kaynaklı ilk ölüm vakası olmuştu.

KALİFORNİYA'DA BİLANÇO

ABD'nin 40 milyon nüfusuyla en kalabalık eyaleti olan Kaliforniya'da, John Hopkins Üniversitesi'nin güncel verilerine göre, 35 bin 465 kişide tespit edilen koronavirüs, 1282 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.