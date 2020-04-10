taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6959
Euro
7.3281
Altın
1677
Borsa
95834.44
Gram Altın
361.255
Bitcoin
46720.82

ABD'de korona kaynaklı ölüm tahminleri düştü

Sağlık yetkilisi Roth, sosyal mesafenin korunması ve test sayısının artırılmasının düşüşte büyük rol oynadığını söyledi.

AA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD'de korona kaynaklı ölüm tahminleri düştü

ABD’de koronavirüs salgınının etkilerine ilişkin yapılan araştırmalara ve projeksiyonlara göre, koronavirüs kaynaklı tahmin edilen ölüm oranının düşmeye başladığı bildirildi.

Beyaz Saray Koronavirüs ile Mücadale Görev Gücü tarafından günlük açıklanan projeksiyonlardaki ölüm tahminlerinin, bir gün öncesine göre düşüş göstermesi dikkati çekti.

82 BİNDEN 60 BİNE İNDİ

Buna göre, sonuçlar salı günü ABD’de ağustos ayına kadar 82 bin insanın öleceğini gösteriyordu ancak çarşamba günü itibarıyla bu rakamın 60 bine indiği görüldü.

KORONAVİRÜSE KARŞI ALINAN TEDBİRLER

Söz konusu sonuçların, virüsle mücadele konusunda alınan tedbirlerle doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi. Sosyal mesafenin korunması, test sayısının artırılması, okul, park, kamusal alanlar ve iş yerlerinin kapatılması gibi adımların ölüm tahminindeki düşüşte büyük rol oynadığı vurgulandı.

Oranlardaki düşüşe ilişkin CNN kanalına konuşan Washington Üniversitesi Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü Araştırmacı Gregory Roth, kendilerinin de benzer sonuçlar elde ettiğine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

ABD'de korona kaynaklı ölüm tahminleri düştü

SOSYAL MESAFENİN ÖNEMİ

"Yaptığımız projeksiyonlar, sosyal mesafe ve ölüm oranının birbirleriyle doğrudan ilişkili olduğunu etkili bir şekilde gösteriyor ve tüm eyaletlerin sosyal mesafenin sağlanması konusunda kapsamlı ve agresif bir politika çizdiğini baz alarak sonuç veriyor. Bazı eyaletlerin diğerlerinden çok daha hızlı önlem alması bu sayının düşmesini sağlamıştır."

Sosyal mesafe ve kişisel temizlik kurallarına tüm eyaletlerde sıkı bir biçimde uyulduğunu belirten Roth, bu kuralların esnetilmesi durumunda ölüm sayısının tekrar yükselişe geçeceğini vurguladı.

NE ZAMAN BİTECEĞİ BİLİNMİYOR

Salgının kontrol altına alınması ve insanların normal hayata dönmesinin ne zaman olacağına yönelik soruya cevap veren Roth, bir zaman vermek için çok erken olduğunu ve mevcut bilgilerin yeterli olmadığını aktardı. Roth, şunları söyledi:

"Bana kalırsa nüfusun nispeten küçük bir bölümü salgının ilk etabında bu virüse karşı bağışıklık kazanacak, ancak büyük bir kısımının hala bağışıklığı olmayacak. Bu da sadece sosyal mesafe önleminin değil, aynı zamanda vaka tanımlama, tedavi ve takip gibi tıbbi önlemlerin de büyük önem taşıdığını gösteriyor."

İlginizi Çekebilir
Pentagon 86 milyon dolarlık maske tedarik edecek
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) koronavirüs salgınından dolayı Porto Rico merkezli bir şirketle maske tedariği için 86 milyon dolarlık sözleşme yaptı.
İsrail'de koronadan ölenlerin sayısı 86'ya çıktı
Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 86'ya, vaka sayısı ise 9 bin 668'e yükseldi.
Belçika’da atık sularda koronavirüs izine rastlandı
Belçika'da su arıtmasından sorumlu şirketin hazırladığı raporda atık sularda koronavirüse rastlandığı belirtildi.
ABD Meksika sınırındaki 6 bin göçmeni geri çevirdi
ABD'nin, koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlerin yürürlüğe girmesinden bu yana 6 binden fazla göçmeni güneyindeki Meksika sınırından geri çevirdiği bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
730
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
175
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
82
Koronavirüs sigara içenleri 2 kat daha fazla etkiliyor
Koronavirüs sigara içenleri 2 kat daha fazla etkiliyor
24
Afrin Bülbül'e Türk Bayrağı işlendi
Afrin Bülbül'e Türk Bayrağı işlendi
82
DEAŞ üst düzey yöneticisi tekrar tutuklandı
DEAŞ üst düzey yöneticisi tekrar tutuklandı
144
Tokat'ta baygın bulunan genç kız hayatını kaybetti
Tokat'ta baygın bulunan genç kız hayatını kaybetti
4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir